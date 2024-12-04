Çorum'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık

Çorum\'da 5 Milyon TL\'lik Dolandırıcılık

Sahte savcı ve polis, yaşlı çifti dolandırırken yakalandı. Vurgun anları güvenlik kamerasında.

04.12.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan sahte savcı ve sahte polisin, yaşlı çifti dolandırma anlarının güvenli kamerası görüntüleri ve yakalanma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Kasım'da Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (68) ve N.Y. (71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'adınız bir soruşturmaya karıştı' dedi. Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı. E.K.'nin kaldığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı. Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.

Vurgun anı kamerada

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yaşlı çiftin paralarını aldıkları ve yakalandıkları anlar kameraya yansıdı. Olay günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dolandırıcıların takip ettikleri çifte, parayı yol kenarına bıraktırdıkları ve oradan aldıkları görülüyor. Şahısların daha sonra araçla İstanbul'a kaçtıkları kameraya yansıyor. Operasyon anında ise şahıslardan birisi rezidanstaki balkonları kullanarak kaçmaya çalışıyor. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından saklandığı dairede yakalanıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 TSK Azez’e takviye kuvvet gönderdi Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü TSK Azez'e takviye kuvvet gönderdi! Teröristlerden temizlenen bölgede dikkat çeken görüntü
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
23:58 Nurdağı’nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı
23:52 Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi Elon Musk: Doğum oranlarındaki düşüş insanlığın en büyük tehdidi
23:35 İzmir’deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı İzmir'deki İş Yeri Çocuklar Tarafından Kurşunlandı
23:23 Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib’e geliyoruz Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
23:17 3 büyükler PFDK’ya sevk edildi 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 18:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.