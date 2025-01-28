Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu

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Çorum'un Alaca ilçesinde, köyde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Kazım Güngör'ün cesedi, yanmış halde evinde bulundu. Olay, yemeğe gelen köy azası tarafından fark edildi.

28.01.2025 20:38  Güncelleme: 20:54
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Çorum'un Alaca ilçesinde 84 yaşındaki adamın cesedi, yalnız yaşadığı köydeki evinde yanmış halde bulundu.

Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu

CESEDİ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, Alaca ilçesine bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki evinde yalnız yaşayan Kazım Güngör'e (84) yemek götürmek için ilçe merkezinden gelen köy azası İrfan Bahadır, Güngör'ün evini yanmış halde buldu. Eve giren Güngör, yanmış bir insan cesedi ile karşılaştı. Bahadır'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu

KÖYDE YALNIZ YAŞIYORMUŞ

Olay yerine gelen ekipler, evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından evde bulunan ceset, Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı'na götürüldü. Cesedin köyde yalnız yaşayan Kazım Güngör'e ait olduğu değerlendiriliyor. Köy sakinlerinin kış mevsiminde ilçe merkezinde yaşadığı, Güngör'ün ise köyde yalnız olduğu öğrenildi. Köy azası İrfan Bahadır'ın zaman zaman Güngör'e yemek götürmek için köye geldiği ve en son 3 gün önce Güngör'ü gördüğü öğrenildi.

Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Alaca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı adam, köy evinde yanmış halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) derecesini Ali eylesin ; şefaatlerine nail eylesin ; bizlere de şehitliği nasip etsin , ABİLER ! İSKİLİPLİ ATIF HOCA'YA SELAM OLSUN !.. 26 8 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Şu milli mücadeleye karşı gelip, fetva veren, ingiliz muhipler örgütü ile çalışan sözde hocaya mı 10 20
    Yunus Durak:
    Şu milli mücadaleye karşı gelip fetvalar veren, ingiliz muhipler cemiyeti ile ilişkisi olan ve devrimlere karşı gelip sözde hocamı, günümüzde feto ne ise iskipli hoca zamanında aynısıydı 9 14
  • Mehmet Arıcı:
    Nerde bu devlet nerde bu millet 9 19 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Allâh rahmet eylesin yazık 26 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    bu nasıl bir ev arkadaş? hayvan bağlasan durmaz, burada bir insan oğlu nasıl yaşayabilimiş? 3 0 Yanıtla
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