Çorum\'da Akaryakıt İstasyonu Yanında Yangın

Çorum'un Osmancık ilçesinde akaryakıt istasyonunun yanında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesile söndürüldü.

Olay, Osmancık ilçesi Gecek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak akaryakıt istasyonuna yaklaştı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi ütfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM