Çorum\'da Alacak Verecek Tartışmasında Silahlar Konuştu

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Alacak-verecek meselesinde silahlar konuştu, 4 araç zarar gördü

ÇORUM - Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü.

Olay, Tekceviz Sokaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S. K. ve B. K. ile C. S. ve E. Y. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 4 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullanılan silaha ve olay yerine atılan bıçağa el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.