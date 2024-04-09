Çorum\'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı, 1 Yaralı

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Çorum'da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki otomobil park halindeki dört araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen H.C.D. idaresindeki 06 DA 9141 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi. azada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM