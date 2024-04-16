Çorum'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı

Çorum\'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı

Çorum'da asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında 1 kasten öldürme, 1 yağma ve 2 cinsel suç şüphelisi bulunuyor. Ayrıca kayıp olduğu bildirilen 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken, 1 kadının arama çalışmaları devam ediyor.

16.04.2024 17:21
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Çorum haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 1 kasten öldürme, 1 yağma ve 2 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 14 şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan, 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Aranan 14 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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