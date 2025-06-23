Çorum'da Aranan 21 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 16-23 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5'i 'hırsızlık', 1'i 'dolandırıcılık' suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2'si kadın ve 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. Bulunamayan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM