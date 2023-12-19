 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklar konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklar konuştu

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, H.A. adlı kardeş ağabeyi ve ağabeyinin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, H.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklar konuştu
19.12.2023 - 18:04,
Abone Ol

Çorum'da iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ve oğlu yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile abisi S.A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, kardeşlerden H.A. üzerinde bulunan bıçak ile ağabeyi S.A. ile ağabeyinin küçük oğlu D.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ile oğlu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy, kavga, Çorum, Olay, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklar konuştu - Son Dakika


18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 18:39:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bıçaklar konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement