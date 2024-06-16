Çorum'da Bayramın İlk Günü Acemi Kasaplar Hastanelere Akın Etti

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Çorum'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Acemi kasaplardan kimi kolunu kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

Kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. - ÇORUM