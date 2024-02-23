Çorum\'da Bir Eve Silahlı Saldırı Gerçekleştirildi

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Çorum'da kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay Gülabibey Mahallesi Beytepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler Uğur K.'ya ait ikamete pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan saldırıda can kaybı olmazken, ikamet camlarında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM