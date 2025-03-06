Çorum'da adliye binasının yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fotoğraflar: İHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da kahvehaneye kanlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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