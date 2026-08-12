Çorum’da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çorum’da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çorum’da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir sitenin bahçesinde oyun oynayan çocuğun ayağı yağmur suyu giderinin mazgalına sıkıştı. İtfaiye ekipleri demirleri esneterek çocuğu kurtardı, sağlık kontrolünde ayağında zedelenme olmadı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, site bahçesinde oyun oynarken ayağı yağmur suyu giderinin mazgalına sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Alaca ilçesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site bahçesinde oyun oynayan küçük çocuğun ayağı yağmur suyu mazgalının demirleri arasına sıkıştı. Çocuğun kendi imkanlarıyla ayağını çıkaramaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine siteye polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demirleri esneterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çocuğun ayağında zedelenme olmadığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kurtarma, İtfaiye, Alaca, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum’da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum’da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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