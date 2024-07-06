Çorum'da D-100 Karayolunda 2 Tır Çeltik Tarlasına Devrildi - Son Dakika
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Çorum'da D-100 Karayolunda 2 Tır Çeltik Tarlasına Devrildi

Çorum'un Kargı ilçesinde meydana gelen kazada, İstanbul Samsun D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde seyir halinde olan 2 tır, yağışlı havada yolun kaygan olması nedeniyle çeltik tarlasına devrildi. Tırların dorselerindeki yükler tarlaya saçılırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

06.07.2024 12:43
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Çorum'un Kargı ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen kazada 2 tır peş peşe yoldan çıkarak çeltik tarlasına devrildi.

Kaza, İstanbul Samsun D-100 Karayolu Beygircioğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 Karayolunda seyir halinde olan plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 tır, yağışlı havada yolun kaygan olması nedeni ile sürücülerinin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayarak yoldan çıkıp çeltik tarlasına devrildiler. Tırların dorselerindeki yükler tarlaya saçılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, tarlaya devrilen Tır ve dorseleri vinç yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da D-100 Karayolunda 2 Tır Çeltik Tarlasına Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da D-100 Karayolunda 2 Tır Çeltik Tarlasına Devrildi - Son Dakika
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