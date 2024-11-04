Çorum\'da Doğal Gaz Patlamasında Bir Ölü

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Çorum'da meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Çorum'da meydana gelen patlamada 33 kişi yaralanırken, Osman Keyinci ise yaşamını yitirmişti. Evli ve 3 çocuk babası Osman Keyinci'nin cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Keyinci için Akşemseddin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Keyinci'nin cenazesi Ulu Mezarlıkta toprağa verildi. - ÇORUM