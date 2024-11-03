Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum\'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, olay yerinde incelemelerde bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi.

03.11.2024 18:51  Güncelleme: 18:57
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, 3 kişinin hastanelerde tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Evleri kullanılamayacak hale gelen hemşehrilerimizi ihtiyaç durumunda belediyemiz misafirhanesinde konuk edeceğiz" dedi.

Bir evde meydana gelen patlamanın ardından Vali Ali Çalgan ile birlikte olay yerine giden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Olayın saat 14.25'te meydana geldiğini, ihbarın ardından ise tüm itfaiye ekiplerinin 14.30'da olay yerine ulaştığını belirten Başkan Aşgın, "Tüm Çorum halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Olayın ilk belirlemelere göre doğalgazdan meydana geldiğini belirten Aşgın, "İlimizde bugün çok üzücü bir olay yaşandı. Değerlendirmelere göre doğalgazdan meydana geldiği tespit edilen patlamada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 33 hemşehrimiz ise yaralandı. Yaralılarımız itfaiye ekiplerimizin de kısa sürede müdahalesi ile mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak hastanelere kaldırıldılar. Şu anda ağır yaralı hemşehrimiz yok, 3 hemşehrimizin tedavileri hastanelerde devam ediyor. İnşallah onlar da kısa süre içerisinde hastanelerden taburcu edileceklerdir" diye konuştu.

"Ekiplerimiz 5 dakika içinde müdahale etti"

İtfaiye ekiplerinin ihbar gelmesinin ardından 5 dakika içerisinde olay yerine ulaştıklarını belirten Başkan Aşgın, "Saat 14.25'te gelen ihbarın ardından ekiplerimiz 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal ederek hemen çalışmalara başladılar. Patlamanın meydana geldiği bina ve çevresindeki binalarda güvenlik önlemlerini alan ekiplerimiz hemen binalarda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtararak 112 acil müdahale ekiplerine teslim ettiler" dedi.

Patlamanın şiddetinin oldukça büyük olduğunu ve birçok evin zarar gördüğünü söyleyen Aşgın, "Olay yerinde yaptığımız incelemede birçok hane sahibi bu patlamadan hasar görmüş durumda. Evleri kullanılamayacak hale gelen hemşehrilerimizi ihtiyaç durumunda belediyemiz misafirhanesinde konuk edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yaraları birlikte saracağız"

Binalarda meydana gelen hasarın tespiti için ekiplerin çalışmalara hemen başladığını belirten Başkan Aşgın, "Osmancık Caddesi'nde bir dairede meydana gelen patlamada evlerin yanı sıra birçok iş yeri de zarar gördü. Meydana gelen zararın tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri hemen çalışmalarına başladılar. Patlamada meydana gelen zararın büyük olduğunu görüyoruz. Hayatın normale dönmesi için kamu kurumlarımız belediyemiz el birliğiyle ne gerekiyorsa yapacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Olayda hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yararlılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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