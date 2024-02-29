Çorum'da eşi ve çocuklarını darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da eşi ve çocuklarını darp eden şahıs tutuklandı

Çorum\'da eşi ve çocuklarını darp eden şahıs tutuklandı

Çorum'un Merke ilçesine bağlı Aksungur köyünde bir şahıs, eşi ve çocuklarını sopayla darp etti. Jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve çocuklardan birinin vücudunda darp izlerine rastlandı. Anne ve çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan baba, mahkemece tutuklandı.

29.02.2024 08:52  Güncelleme: 08:55
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Çorum'da eşi ve çocuklarını darp eden şahısi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Çorum Merke ilçesine bağlı Aksungur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K., eşi N.K. ile çocukları M.K. ve T.K.'yi bilinmeyen bir sebeple sopayla darp etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen çocuklardan T.K.'nın vücudunda sopa ile darp izlerine rastlandı. Anne ve çocukların şikayeti üzerine gözaltına alınan baba İ.K. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Jandarma, Çorum, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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