Çorum'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum\'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Olay, karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

12.12.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan ve hurda yığınına dönen otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon ile karşı şeride geçen Umut Yoldaş yönetimindeki 19 ACC 260 plakalı Toyota marka otomobil, çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet şarampole sürüklenirken otomobil ise hurda yığınına döndü. Feci kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinden hayatın kaybetti.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde sıkışan iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan cesetler, Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Feci Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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