Çorum\'da Fırtına Cami Minaresinin Şerefesini Uçurdu

Çorum'da etkili olan fırtına, bir caminin minaresinin şerefesini uçurdu. Yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Büyük Gülücük köyü cami şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. O sırada camide ve yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Büyük Gülücek köyü sakinlerinden Mehmet Eren, etkili olan fırtına nedeniyle yerinden sökülen caminin şerefesinin yola düştüğünü belirterek, "Uçan şerefe yol ortasına düştü. Allah'a şükürler olsun kimseye zarar vermedi" dedi. - ÇORUM
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kotanlı HES baraj şantiyesinden 600 kilogram hurda demir çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri baraj bölgesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.T. ve B.B. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, tırın arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Manisa karayolu Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.
Isparta'da lisenin çatı katında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sonrası ormanlık alanda enerji nakil hattından çıktığı tahmin edilen yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi ve elektrik tellerini kopardı. Fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
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