Çorum'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 7 Kişi Tutuklandı

Çorum\'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 7 Kişi Tutuklandı

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 44 bin 231 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

27.08.2024 14:20
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Çorum'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 44 bin 231 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzuru, güveni ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurgulayan Vali Zülkif Dağlı, "Çorumumuzun huzur ve güvenliği için Emniyet ve Jandarmamızla birlikte suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Polis ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları kapsamında 44 bin 231 şahsın GBT'si sorgulandı ve 14 yoklama kaçağı yakalandı. Bu süreçte 265 şüpheliye işlem yapılırken, 7 kişi tutuklandı. Denetimlerde 10 tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 193 adet fişek ve 166 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 499 olayın 432'si aydınlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise 145 farklı noktada bin 286 personelin katılımıyla 19 bin 775 araç ve bin 115 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde bin 617 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 190 araç trafikten men edildi. Ayrıca 23 sürücünün ehliyetine el konuldu. Uygulamalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 9 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise 4 gram metamfetamin, bin 687 gram bonzai, 10 gram esrar ve 418 adet sentetik ecza, 262 mililitre sıvı bonzai ele geçirildi. Bu denetimlerde 28 şahsa işlem yapılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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