Çorum'da hayvan pazarında alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada 1 kişinin öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Kasım'da Çorum Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sayar (23) ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen olay sırasında Samet Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Samet Sayar, hayatını kaybetti.

Olayın ardından Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y. ve E.Y.'nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.