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Çorum'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Çorum'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Çorum'da iki husumetli şahıs arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayda R.Y. tarafından pompalı tüfekle ateş edilen A.B., karnından vurularak ağır yaralandı. Şüpheli R.Y. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum\'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
15.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:50
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Husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki husumetli şahıs arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. ile daha önce arasında husumet bulunan A.B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y. yanında bulunan pompalı tüfek ile A.B.'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Karnından vurularak ağır yaralanan A.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahla yaralama şüphelisi R.Y. ise olaydan kısa süre sonra suç aleti tüfekle Küçük Abdullah Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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