Çorum'da Kahvehanedeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Çorum'da Kahvehanedeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Çorum\'da Kahvehanedeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

Çorum'da husumet nedeniyle düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

19.03.2025 08:14
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Çorum'da bir şahsın kahvehanede düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, 6 Mart Çarşamba günü, Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel'e tüfekle ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Salih Sarıçam, Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan H.C.S. tutuklandı.

12 gün sonra hayatını kaybetti

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Salih Sarıçam, 12 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sarıçam'ın iftar dan sonra çay içmek için kahvehaneye gittiği, olay sırasında kurşunun omuriliğine isabet ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı

Öte yandan, dün olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde saldırganın tüfekle husumetlisinin bulunduğu masaya ateş açtığı görüyor. Bu sırada farklı bir masada arkadaşı ile sohbet eden Salih Sarıçam da vuruluyor. Başka bir vatandaş ise ayağından vuruluyor. Sarıçam'ın vurulduğunu fark eden arkadaşı müdahale etmeye çalışıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Kahvehanedeki Silahlı Saldırıda Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

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