Çorum\'da kamelyada çıkan yangın araçlara sıçradı

Çorum'da bir apartmanın bahçesinde bulunan kamelyada çıkan yangın, park halindeki minibüs ve otomobile sıçradı.

Olay, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesindeki ahşap kamelyada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, kamelyanın yanında park halinde bulunan minibüs ile otomobile sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında apartman sakinleri ve vatandaşlar, alevlerin ulaştığı otomobili kendi imkanlarıyla iterek bölgeden uzaklaştırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yanan kamelya ve minibüse müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamelya kullanılamaz hale geldi. Minibüs ve otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM