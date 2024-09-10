Osmancık'ta Kamyonet Okul Duvarına Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmancık'ta Kamyonet Okul Duvarına Çarptı

Osmancık\'ta Kamyonet Okul Duvarına Çarptı

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, okul duvarına çarptı. Sabah okul giriş saatinde yaşanan kaza korkuttu.

10.09.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, okul duvarına çarptı. Sabah okul giriş saatinde yaşanan kaza korkuttu.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane alt geçidinden Lise istikametine seyir halinde olan 48 SV 161 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, refüjden karşı şeride geçti. Anadolu Lisesi önünde park halinde bulunan 19 AAD 700 plakalı otomobile de çarpan kamyonet, kaldırıma çıkarak okul duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazanın okula giriş saatinde olması, muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gösterirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, Osmancık, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmancık'ta Kamyonet Okul Duvarına Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Kamyonet Okul Duvarına Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement