Çorum\'da Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Çorum'da yüksek rakımlı yerleşim yerleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Çorum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca yüksek rakımlı bölgelerde etkili olmaya devam etti. Kar yağışıyla Oğuzlar, İskilip, Sungurlu, Boğazkale, Alaca ilçelerinin yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi.
Öte yandan, Meteorolojiden yapılan tahmine göre soğuk havanın hafta sonu boyunca kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ÇORUM
