Çorum\'da Kaybolan Yaşlı Adam Aranıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan yaşlı adamdan bir gündür haber alınamıyor. Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesi Mutaflar Mahallesi Samutun Tepe mevkiinde ikamet eden 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Sağlam dün gittiği bağdan geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine ekipler tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.
