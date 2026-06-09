Çorum\'da Kaybolan Yürüyüşçü Kurtarıldı

Çorum'da dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan şahıs, askeri helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Çorum'da dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan bir vatandaşın Hava Kuvvetlerinin Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bölgeye sevk edilen helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşımız için zamana karşı yarış. Çorum ili Kargı ilçesinde dağ yürüyüşü sırasında kaybolan ve sarp arazide yaralı olarak mahsur kalan vatandaşımız için Hava Kuvvetlerimizin Merzifon'daki 203'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığı'ndan bir helikopter bölgeye sevk edildi. Kahraman pilotlarımız ve kurtarma ekiplerimiz tarafından sarp alandan başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine teslim edilerek Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - ANKARA