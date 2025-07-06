Çorum\'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu

Çorum'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedinin bıçaklanmış vaziyette gömülü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Yücel Kolçak'ın (36) ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Kolçak'ın alacak meselesi sebebiyle aracıyla Seydim köyüne gittiği tespit edildi. Polis ile AFAD ekipleri tarafından Seydim köyündeki baraj çevresinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmaları sürerken, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. (29) ile arkadaşları M.Y. (23) ve H.İ.B.'yi (29) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Muhammet K., sorgusunda tartıştığı Kolçak'ı Seydim Barajı'nda araç içinde bıçakla öldürüp cesedi farklı bir yere taşıyarak gömdüğünü, alacak konusu olan 105 bin lirayı yaktığını itiraf etti. İtirafın ardından Kolçak'ın aracı ormanlık alanda, cesedi ise gömüldüğü alanda bulundu. Kolçak'ın cesedi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheliler Muhammet K., M.Y. ve H.İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli tutuklandı. - ÇORUM