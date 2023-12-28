Çorum\'da kayıp üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan üniversite öğrencisi Serdar Cihan'ın cesedi Değirmenönü köyü kırsalında bulundu.

Alaca ilçesinde ikamet ettiği evden 21 Aralık günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Serdar Cihan(36) adlı üniversite öğrencisi için Polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Bir haftadır kayıp olan Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi Serdar Cihan'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil servis merkezini arayarak yardım istemiş, yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Serdar Cihan'ın cep telefonundan en son Evci ve Koçhisar barajından sinyal alındığı belirlenince arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırıldı. AFAD'a bağlı su altı arama kurtarma ekiplerinin baraj gölünde iki gündür süren çalışmalarda kayıp gence ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Bugün öğle saatlerinde Alaca'ya bağlı Değirmenönü köyünden çalışmak için tarlasına giden bir çiftçi, kırsal arazide bir cesetle karşılaştı. Yapılan ihbar üzerine cesedin bulunduğu Değirmenönü kırsalına giden ekipler bulunan cesedin bir haftadır aranan Üniversite öğrencisi olabileceğini değerlendirerek yakınlarına haber verdiler. Olay yerine gelen Serdar Cihan'ın kız kardeşi cesedi teşhis etti. Üniversite öğrencisinin cesedi jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM