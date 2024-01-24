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Çorum'un Alaca ilçesinde su nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde su nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum\'un Alaca ilçesinde su nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı
24.01.2024 - 19:27,
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Çorum'un Alaca ilçesinde, üst kattan iş yerine sızan su nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Günhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zile Caddesi üzerinde aynı apartmanda komşu olan Erol E. ve Kamil E. ile Hacı Ali B. ve Seyit B. arasında üst kattan dükkana sızan su nedeniyle tartışma çıktı. İşyerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Erol E. ve oğlu Kamil E. bıçaklandı. Olayın ardından yaralanan baba-oğul ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Kamil E., daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Hacı Ali B. ve oğlu Seyit B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Yaralanma, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Alaca ilçesinde su nedeniyle çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı - Son Dakika


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