Çorum\'da Kurban Kesiminde Yaralanmalar

Çorum'da kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu.
Çorum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kesim sırasında vücutlarının çeşitli noktalarından yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu. Vücutlarında kesik oluşan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ÇORUM
