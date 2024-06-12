Çorum'da Kurban Pazarında Sahte Para Uyarısı

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Çorum'da polis ekipleri, kurban satışı yapılan hayvan pazarında vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

Çorum Hayvan Pazarı'nda uygulama yapan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi. Satıcıları yankesicilere ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyaran ekipler, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı anlattı.

KOM ekiplerince vatandaşlar bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ÇORUM