Çorum'da bir lastikçi dükkanı ile giyim mağazasına tüfekle yapılan saldırı sonucunda iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, bir lastikçi dükkanı ile giyim mağazasına tüfekle ateş etti. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye yönlendirilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, her iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.