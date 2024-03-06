Çorum\'da mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde mazot yüklü kamyon orta refüje devrildi. Sızıntı nedeniyle yol trafiğe bir süre kapatılırken, tankerin olay yerinden vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 06 ACT 530 plakalı mazot yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri tankerde meydana gelen sızıntı nedeniyle çevrede güvenlik tedbiri alırken, Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri de tehlikeye karşı hazır bulundu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen tanker vinç yardımı ile kurtarılarak çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - ÇORUM