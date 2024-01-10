Çorum\'da meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bu gece saat 00.34 sıralarında Mecitözü-Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" - ÇORUM