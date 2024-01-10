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Çorum'da meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Son Dakika
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Çorum'da meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin ardından Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı. Deprem sonucunda can ve mal kaybı yaşanmamıştır ve konu ilgili kurumlar tarafından takip edilmektedir.

Çorum\'da meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı
10.01.2024 - 01:40,
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, merkez ve ilçelerde olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bu gece saat 00.34 sıralarında Mecitözü-Ağcakoyun merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibariyle bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir" - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Mecitözü, Çorum, Deprem, Valilik, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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