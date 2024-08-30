Çorum\'da mobilya yüklü kamyonetin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 3 kişi öldü

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Çorum'da mobilya yüklü kamyonetin park halindeki tır dorsesine çarpması neticesinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü feci kaza havadan görüntülendi.

Kaza, Çorum- Sungurlu karayolu Şeker Fabrikası önünde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Yıldız idaresindeki 16 KRJ 19 plakalı Ford marka kamyonet, yan cepte bulunan park halindeki tır dorsenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet hurdaya döndü. Kazada sürücü Ercan Yıldız ve yolcular Tugay Çelik,Turgay Ceğil hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kişinin ölümüne sebep olan araçlar dron ile havadan görüntülendi. - ÇORUM