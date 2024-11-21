Çorum\'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

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Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesine motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Kasım'da il merkezi Çöplü Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Öte yandan, Çankırı'da motosiklet çalan iki şahsın Çorum'a geldiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 2 şüpheli çaldıkları motosikletle yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM