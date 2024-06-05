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Çorum'da okul müdürü ve hizmetli darp edildi... O anlar kamerada

ÇORUM - Çorum yabancı uyruklu iki şahıs, okul müdürü ve hizmetliyi darp etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okul Müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okul koridorunda bayılan S.D.S. adlı öğrenci için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardı istedi. Okul müdürü, çocuğun ailesini de arayarak durumu bildirdi.

Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi, yanında bulunan erkek şahısla birlikte okul müdürü Ömer Atılgan ve okulda görevli hizmetli Mehmet Öztürk'ü darp etti. Okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencileri için çağırdıkları ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum Valiliğinden konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, ayakta tedavi edilen okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu, konunun Valilik tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi.

Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor.