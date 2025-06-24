Çorum'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum\'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
24.06.2025 14:48
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Çorum'daki oteldeki kavgada 19 yaşındaki Gökdeniz Sediroğlu öldü, 18 yaşındaki Ferhat K. yaralandı.

Dün gece saatlerinde Karakeçili Mahallesi Albayrak 5. Sokak'taki Çorum'da bir otelde iki genç arasında çıkan kavgada Gökdeniz Sediroğlu hayatını kaybederken, Ferhat K. yaralandı. Edinilen bilgilere göre, aynı oteldeki farklı odalarda kalan Gökdeniz Sediroğlu (19) ile Ferhat K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otel odasında çıkan kavgada Gökdeniz Sediroğlu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ferhat K. ise elinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gökdeniz Sediroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Ferhat K. ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çorum Halk Eğitimi Merkezinde memur olarak görev yapan Gökdeniz Sediroğlu'nun cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Çorum il merkezindeki Abdi Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da otel kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yol yolcu :
    yaw ne olursunuz bir seferde ölümlü olmasın kavgalarınız.. eskiden mertçe kavgalar edilirdi.. sonrada barışılırdı.. şimdi durum farklı.. en ufak öfkede tartışmada veya husumette hemen silahlar çekiliyor yada bıçaklar konuşuyor.. merhametli olun insan yetiştirmek kolay değil.. yazık değilmi bu gencecik insanlara.. gerçek suclu aile ve toplumdur. 8 1 Yanıtla
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