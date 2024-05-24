Çorum\'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

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Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarparak kullanılmaz gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum - Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan D. (58) idaresindeki 19 TS 407 plakalı otomobil Azerbaycan uyruklu Turan A. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaalandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Orhan D. yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM