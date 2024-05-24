Çorum'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Çorum\'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil, tıra arkadan çarptı ve sürücü yaralandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24.05.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Çorum'da otomobilin tıra arkadan çarparak kullanılmaz gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum - Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan D. (58) idaresindeki 19 TS 407 plakalı otomobil Azerbaycan uyruklu Turan A. yönetimindeki Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaalandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Orhan D. yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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