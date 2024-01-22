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Çorum'da otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Çorum'da Üçtutlar Mahallesi'nde bir otoparka kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, Ömer Ö. isimli bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum\'da otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
22.01.2024 - 07:35,
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Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

Olay Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otoparka silahlı saldırı düzenledi. Bu sırada otoparkta bulunan Ömer Ö. (27) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Osmancık, Çorum, Ömer, Olay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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