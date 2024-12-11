3.Sayfa

Altın, her an yeni bir hikaye yazabilir

Çorum'da pikap takla attı: 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde orta refüje çarpan pikabın takla atması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağı Yozgat istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Can İ. yönetimindeki 01 CIN 24 plakalı Toyota marka pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çıkarak takla attı. Kazada, araç sürücü ile yolcu olarak bulunan Ümmü İ., Hamza İ., Makbule Nur İ. ve Ebrar Ş. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.