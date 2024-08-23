Çorum'da Polis Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Polis Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada arama kararı bulunan 5 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 20 adet silah, 120 adet fişek, 34 adet sentetik ecza ve 108,32 gram uyuşturucu madde bulundu.

23.08.2024 18:19
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 221 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 5 şahıs yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 20 adet silah, 120 adet fişek, 10 adet şarjör, 34 adet sentetik ecza, 108,32 gram uyuşturucu madde, 8,8 gr bonzai,4,58 gr esrar maddesi ile 12 bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ile 9 parça tarihi eser metal objeler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 41 umuma açık mekan, 23 kahvehane/kıraathane, 16 kafe, 21 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 9 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 284 araçtan 7 araca 128 bin 265 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Polis Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Polis Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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