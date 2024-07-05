Çorum\'da Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Çorum'da etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağmur nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Suyla kaplanan ana arter ve sokaklarda trafik zaman zaman durdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri, otobüs durağı ve cami avlularına sığındı.

Yağmurun ardından Çorum Belediyesine su baskını ihbarları yapıldı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan bölgelerde çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM