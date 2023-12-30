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Çorum'da "şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da "şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi

Çorum'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Dul Yetimler Derneği tarafından düzenlenen 'Şehitlere Saygı' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte terör lanetlendi, şehitler için dua edildi. Dernek başkanı, Türkiye'nin üzerinde oyun oynamaya kimsenin cesaret edemeyeceğini vurguladı.

Çorum\'da "şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi
30.12.2023 - 15:35,
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Çorum'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Dul Yetimler Derneği tarafından "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla Atatürk Anıtı'nda başlayan yürüyüş Çorum Şehitliği'nde sona erdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar hep bir ağızdan terörü lanetlerken, şehitler için dua ettiler.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Dul Yetimler Derneği Başkanı Galip Deniz, kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamaya kalkmaması gerektiğini söyledi.

"Acımızda büyük, kinimizde büyük" diyen Deniz, "Kinimiz acımızdan her zaman daha büyük. Acısını çok rahat içerisine gömen bir milletiz ama kini her zaman diri bir milletiz. Şuanda silahlı kuvvetlerimiz orada gereken dersi teröristlere veriyor. Bizde burda Çorum olarak bugün o itlerin yularlarını tutanlara tokatımızı attık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Gerçekten çok acı bişey. Biz onların yanındayız. Dualarımız onlarla. İnşallah burada edilen dualar onlara zırh ve kalkan olur. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Devletimize zeval vermesin. Şunu herkes iyi bilsin ki bu bayrak inmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Ezanlar susmayacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Denz, "Biz burada şunu gösterdik. Bizden 12 evladımızı aldınız ama yine yüzlerce evlat bu vatan, bu bayrak için şehadete koşmaya hazır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimse de Türkiye'nin üzerinde oyun oynamaya kalkmasın. Bu devlet çok büyük bir devlet. Bu millet çok büyük bir millet. Gereken cevabı hem cephede hem illerde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yürüyüşe CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK, CHP, MHP il yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Türkiye, Çorum, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da 'şehitlere saygı' yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika


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