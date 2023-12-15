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Çorum'da şok denetim: 9 tabanca, 16 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da şok denetim: 9 tabanca, 16 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele kapsamında il merkezinde şok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 9 tabanca, 16 av tüfeği, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Çorum\'da şok denetim: 9 tabanca, 16 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi
15.12.2023 - 18:41,  Güncelleme: 18:41
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Çorum polisi, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde il merkezinde "şok" denetim gerçekleştirdi.

Çok sayıda polisin görev aldığı şok denetimlerde polis ekipleri kafeler, araçlar ve caddelerde denetim gerçekleştirdi. 8-15 Aralık tarihleri arasında yapılan şok uygulamasında 9 tabanca, 16 av tüfeği, 5 adet kesici ve delici alet, 4 adet şarjör, 139 adet fişek, 1 adet telsiz, 335 adet sentetik ecza maddesi, 48 gram metamfetamin ile 23.1 gr esrar maddesi ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da şok denetim: 9 tabanca, 16 av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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