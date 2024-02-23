Çorum'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Parkta Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Parkta Kavga: 2 Yaralı

Çorum\'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Parkta Kavga: 2 Yaralı

Çorum'da sosyal medya üzerinden tartışan 6 çocuk, Aşıklar Tepesi Parkı'nda buluşarak kavga etti. N.B., G.G., M.C.E., A.S.Ç. tarafından darp edilen T.U. ve H.E.U. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan diğer 4 çocuk ise polis tarafından gözaltına alındı.

23.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Çorum'da sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra parkta buluşarak kavga eden 6 çocuktan 2'si yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra Kale Mahallesi Aşıklar Tepesi Parkı'nda buluşan N.B. (16), G.G. (15), M.C.E. (16), A.S.Ç. (16) konuşmak için çağırdıkları T.U. (16) ve H.E.U. (16) darp ederek yaraladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuklar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 4 çocuk ise polis ekipleri tarafından yakalanarak Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Parkta Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Parkta Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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