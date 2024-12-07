Çorum'da Su ve Ulaşım Ücretleri 2025'ten İtibaren Artacak - Son Dakika
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Çorum'da Su ve Ulaşım Ücretleri 2025'ten İtibaren Artacak

Çorum\'da Su ve Ulaşım Ücretleri 2025\'ten İtibaren Artacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2025 yılından itibaren su ve toplu taşıma ücretlerinin artacağını, ancak bu fiyatların maliyetin altında kalmaya devam edeceğini açıkladı. Başkan Aşgın, Çorum'un en ucuz su ve ulaşım hizmetlerine sahip olduğunu belirtti.

07.12.2024 09:19  Güncelleme: 09:24
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil ibrahim Aşgın, 2025 yılında içme suyu ve toplu taşıma ücretlerinin maliyetin altında olacağını belirterek, "2025 yılından geçerli olmak üzere suda metreküp fiyatı 11 lira 15 kuruş olarak belirledik. Toplu taşımada ise öğrenci tek biniş fiyatımız 12 Türk Lirası, tam abonman fiyatı ise 12 Türk Lirası olarak belirlendi" dedi.

Çorum Belediyesi Aralık ayı Belediye Meclisi'nde 18.madde olarak gündeme gelen yeni tariflerle ilgili konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın zarar etmeye devam edeceklerini ancak bu zararı sübvanse edeceklerini belirtti. Çorum Belediyesi ölçeğindeki hemen hemen tüm belediyelerde yılın 6.ayında ve 12.ayı içerisinde zam uygulandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hemşehrilerimize 2024 yılı içerisinde verdiğimiz sözü yerine getirdik ve zam yapmadık" dedi.

Çorum'da yaşayan vatandaşların, Çorum ölçeğindeki iller arasında ve birçok büyükşehir belediyesi arasında en ucuz su ve ulaşımdan faydalandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, artan maliyetler sebebiyle ulaşıma ve suya 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere fiyat geçişi yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Ücretlerin maliyetin altında olmaya devam edeceğini belirten Aşgın, "2024 yılında suyun metreküp fiyatı 6 lira 37 kuruş, toplu taşımada ise öğrenci 6 lira 75 kuruş tam 9 lira 75 kuruş olarak belirlenmişti. 2025 yılından geçerli olmak üzere suda metreküp fiyatı 11 lira 15 kuruş olarak belirledik. Toplu taşımada ise öğrenci tek biniş fiyatımız 12 Türk Lirası, tam abonman fiyatı ise 12 Türk Lirası olarak belirlendi. CHP uhdesinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde suyun tonu 32. 28 Türk Lirası. Baktılar olmuyor; dediler ki "böyle olmuyor 3 ayda 5 ayda bir toplanıyoruz zam yapıyoruz. Her ay enflasyon oranında, enflasyon ne kadar ise o ay ilan edildiği gün biz de zam yapalım" dediler. Şimdi suyun tonu 32.28 TL muhtemelen Ocak ayında enflasyon kaç çıkacaksa 35 TL, 40 TL her ay otomatik olarak enflasyon oranında zam yapan partinin temsilcileri şu an bizim yaptığımız 10 liraya itiraz ediyorlar. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Kendi ölçeğimizdeki etrafımızdaki birçok ilde su bulunamadığı için su kesintileri yapıldığı bir dönemde 53 kilometreden Ferhat'ın dağları aştığı gibi yara yara suyu Çorumla buluşturan bunun için milyonlarca lira bedel ödeyen ve ödemeye de devam edecek olan Çorum Belediyesidir. Toplu ulaşımda tam biletin maliyeti 25 TL' dir. Yeni tarifelerimiz toplu ulaşımda da suda da maliyetlerin çok altındadır. Bu hizmeti ilimize en güzel şekilde vermenin mücadelesi içerisindeyiz. Tüm otobüsleri kamulaştırdık. Bu konuda Çorum Belediyemizin başarılı duruşu tüm Türkiye'de malumdur. Bu hizmetlerin fiyatlandırılması maliyetlerinin çok çok altındadır. Şu an zarar etmeye devam edeceğiz orayı sübvanse etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Su ve Ulaşım Ücretleri 2025'ten İtibaren Artacak - Son Dakika

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