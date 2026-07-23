Tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu

Çorum'un Alaca ilçesinde tandırda çıkan yangın 3 evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evleri sarmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Tutaş köyünde tandırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişik haldeki 3 evin çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evleri sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tandır kullanılamaz hale gelirken, 3 evin çatısında da maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.