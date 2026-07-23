Tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu - Son Dakika
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Tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu

Tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu
23.07.2026 20:01  Güncelleme: 20:09
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Çorum'un Alaca ilçesinde tandırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişik 3 evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın evleri sarmadan söndürülürken, 3 evin çatısında maddi hasar oluştu.

Çorum'un Alaca ilçesinde tandırda çıkan yangın 3 evin çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evleri sarmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Tutaş köyünde tandırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişik haldeki 3 evin çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın evleri sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tandır kullanılamaz hale gelirken, 3 evin çatısında da maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Alaca, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tandırda çıkan yangın 3 evi küle çeviriyordu - Son Dakika

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