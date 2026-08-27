Çorum'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Çorum\'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Çorum'da tır dorsesi hafif ticari aracın üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı, inceleme devam ediyor.

Çorum'da yolun karşı şeridine geçen tırın dorsesi hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan R.S. idaresindeki 66 AAD 973 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı şeridine geçti. Savrulan tır yan yattı. Tırın dorsesi K.K. yönetimindeki 07 CHM 670 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada ticari aracın sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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